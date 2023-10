Hintergründe der Bombendrohungen an Schulen noch unklar

Nach der Serie von Bombendrohungen gegen mehrere Schulen im Freistaat und auch bundesweit hat die Polizei in Bayern noch keine Hinweise auf die Urheber. Die Hintergründe der Drohungen seien weiter unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch. Auch zu einem möglichen Zusammenhang der Fälle werde noch ermittelt, fügte eine Sprecherin des Präsidiums Niederbayern hinzu.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen liegen nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts von Mittwoch weiterhin bei den Präsidien vor Ort.

Am Dienstag waren an Schulen in Oberfranken, Niederbayern, der Oberpfalz, Schwaben sowie in München Drohungen mit zum Teil unterschiedlichen Inhalten eingegangen. In mehreren Städten wurden Schulgebäude geräumt, der Unterricht fiel mancherorts aus. In Hollfeld in Oberfranken und Straubing war es die zweite Drohung innerhalb weniger Tage. Bereits am Montag hatte es neben Bayern auch in mehreren weiteren Bundesländern ähnliche Drohungen gegeben, am Dienstag erneut.