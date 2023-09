Himalaya-Chronist verteidigt seine Berg-Analysen zu Messner

Mehr zum Thema

VfB-Profi Jeong mit Doppelpack für Südkorea Woo-yeong Jeong vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat das Nationalteam von Südkorea bei den Asienspielen in China ins Viertelfinale geführt. Beim 5:1 (2:1) am Mittwoch im Achtelfinale gegen Kirgistan traf der Offensivspieler zweimal - zum zwischenzeitlichen 2:0 und zum 3:1 war er erfolgreich (12./74. Minute). Im Viertelfinale trifft Südkorea nun auf den Gastgeber. Dem VfB wird der 24-Jährige damit vorerst auch weiterhin fehlen. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß wollen in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln ihren erfolgreichen Saisonstart fortsetzen.