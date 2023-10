Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge zurückgegangen

Mehr zum Thema

Kinderarzt-Beratung per Video „voller Erfolg“ - Ausweitung Nach einem erfolgreichen Testlauf will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) häufiger Videosprechstunden im Bereitschaftsdienst einsetzen. Zum ersten Mal war das beim kinderärztlichen Bereitschaftsdienst über das lange Wochenende Anfang Oktober möglich. Eine zweite, längere Testphase soll zum Jahreswechsel folgen.

Unfall mit Bus - Frau schwer verletzt Eine 85 Jahre alte Frau ist am Dienstag nördlich von Wiesbaden von einem Bus angefahren und dabei schwer verletzt worden. Zwei Fahrgäste im Bus erlitten Prellungen, wie die Polizei Wiesbaden mitteilte. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Dem Hund der angefahrenen Frau, der bei dem Unfall auch dabei war, geht es gut.