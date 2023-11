Hilfen nach schweren Unwettern ausgedehnt

Mehr zum Thema

Frankfurter Flughafen setzt weitere CT-Scanner ein Rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtsreisezeit sind am Frankfurter Flughafen drei weitere Kontrollstellen mit neuer CT-Technik eröffnet worden. Sie befinden sich im Abflugbereich B-West in Terminal 1, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Donnerstag mitteilte. Die Scanner sollen die Kontrollen beschleunigen und Passagieren das Leben erleichtern, weil die Reisenden Flüssigkeiten und elektronische Geräte nicht mehr extra auspacken müssen.

Fresenius schließt Entflechtung von Dialysespezialist FMC ab Fast 30 Jahre nach der Übernahme gehen der Gesundheitskonzern Fresenius und der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) getrennte Wege: Der Dax-Konzern hat laut einer Mitteilung vom Donnerstag die Dekonsolidierung des Blutwäschespezialisten abgeschlossen. Der dazu nötige Eintrag des Rechsformwechsels von FMC in eine Aktiengesellschaft in das Handelsregister sei erfolgt, gaben die Unternehmen in Bad Homburg bekannt.