Die Familie kann es in der Zeit vor der Behandlung komplett erwischt haben. „Für die Übertragung reicht die relative Nähe zu einem Betroffenen“, sagt Specht. Nach der Ei-Ablage am Haaransatz würden die Tiere üblicherweise in Richtung Haarspitzen wandern – denn so sei die Chance zum nächsten Wirt zu kommen, am höchsten. Auch die Nutzung der gleichen Handtücher in kurzem Abstand in einem warmen Badezimmer kann für die Übertragung ausreichen.

„Nach der ersten Behandlung können die Kinder auch wieder in die Kita oder Schule gehen“, beruhigt Dr. Specht. Eine Übertragungsgefahr besteht schon dann nicht mehr. Dennoch ist eine zweite Behandlung nach neun oder zehn Tagen wichtig.

