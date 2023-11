Hilfe gegen Verbrechen: „Aktenzeichen XY“ verleiht Preise

Mehr zum Thema

Ermittlungen gegen früheren Kirchenmitarbeiter dauern an Die Ermittlungen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter des evangelischen Kirchenkreises Siegen wegen des Verdachts sexuell übergriffigen Verhaltens dauern an. Einige Vernehmungen seien verschoben worden, bis alle Zeugen befragt seien, werde es voraussichtlich noch drei bis vier Wochen dauern, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Siegen am Donnerstag auf Anfrage. Es sei weiterhin ungeklärt, ob bei dem Mann, der sich inzwischen in Rente befindet, ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliege. Sollte das so sein, könne angesichts des lange zurückliegenden Zeitraums der mutmaßlichen Vorfälle Verjährung vorliegen.

Razzia: Durchsuchungen in Dorsten und Iserlohn Bei der Razzia gegen Reichsbürger am Donnerstag sind auch zwei Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Dabei handele es sich um jeweils eine Wohnung in Dorsten (Kreis Recklinghausen) und im sauerländischen Iserlohn, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Die Maßnahmen richteten sich gegen zwei Personen. Die Durchsuchungen seien inzwischen beendet, es sei niemand festgenommen worden.