Hilfe bei Rückkehr für Long-Covid-Patienten gefordert

Zeigt Polizist Geste türkischer Extremisten? Ermittlungen Die Thüringer Polizei reagiert auf ein Foto, das einen Beamten mit dem sogenannten türkischen Wolfsgruß zeigen soll. Diese Handgeste ist ein bekanntes Symbol der rechtsextremistischen türkischen Ülkücü-Bewegung. Das Foto auf der Plattform X soll einen Thüringer Polizisten zeigen, der in einem Dönerladen in Arnstadt mit dieser Geste posiert. Die Thüringer Polizei erklärte am Freitag auf X, vormals Twitter: Wir haben das betreffende Bildmaterial gesichert und den Vorfall zur weiteren Überprüfung an den Bereich der Internen Ermittlungen weitergeleitet. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) reagierte auf X ebenfalls auf das Foto: No go. Interne Ermittlungen laufen bereits.

Nationalspieler Werner bei RB Leipzig wieder verletzt RB Leipzig muss vorerst auf Angreifer Timo Werner verzichten. Der Fußball-Nationalspieler, der zuletzt nicht für die DFB-Auswahl berücksichtigt worden war, fällt aufgrund von Adduktorenproblemen aus, wie Trainer Marco Rose vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) berichtete. Ob Werner eine Option für das Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstag sei, ließ der Coach am Freitag offen.