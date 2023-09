Verwirrte Seniorin hat tausend Schutzengel!

Eine 75-jährige Frau steigt am Dienstagnachmittag in Hildesheim aus dem Zug. Die Dame denkt jedoch, sie sei bereits an ihrem Zielort, dem Flughafen in Frankfurt am Main, angekommen. Im festen Glauben, gleich in ihren Flieger zu steigen, macht sich die Frau rund 300 Kilometer von ihrem eigentlichen Ziel entfernt, zu Fuß auf den Weg.