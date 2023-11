HHLA-Vorstand und Aufsichtsrat für Annahme des MSC-Angebots

Mehr zum Thema

Forderung an Bundesregierung: Afghanen aus Pakistan holen Angesichts der angedrohten Massenabschiebungen aus Pakistan haben der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl von der Bundesregierung die rasche Aufnahme besonders bedrohter Afghanen gefordert. Seit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan hätten mehr als 14.000 Afghaninnen und Afghanen eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten und säßen wegen schleppender Visaverfahren und Sicherheitsprüfungen in Afghanistan, Pakistan und Iran fest, teilten die Organisationen am Samstag mit. Über Pakistan seien aufgrund komplizierter Verfahren und Sicherheitsüberprüfungen in der deutschen Botschaft bisher nur 14 Personen nach Deutschland eingereist. Mehr als 600 Personen hätten bisher eine Zusage erhalten, angekündigt gewesen seien 1000 im Monat.

RTL

Gedenkfeier zum 80. Todestag der vier Lübecker Märtyrer Am Freitag (10. November) jährt sich die Hinrichtung der als vier Lübecker Märtyrer bekannt gewordenen Geistlichen zum 80. Mal. Aus diesem Anlass feiert der Hamburger Erzbischof Stefan Heße zur Todesstunde der vier Geistlichen in der Lübecker Propsteikirche einen Gottesdienst (18.00 Uhr). Daran würden auch Schleswig-Holsteins Landtagsvizepräsident Peter Lehnert (CDU) und der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) teilnehmen, teilte das Erzbistum Hamburg am Montag mit. Der Gottesdienst wird den Angaben zufolge auch live auf www.erzbistum-hamburg.de gestreamt.