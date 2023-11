HHLA-Aktionäre dienen MSC fast sechs Prozent der Aktien an

Mehr zum Thema

Hafenkante in Flensburg abgebrochen: Autos abgeschleppt Im Hafen in Flensburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Hafenkante abgesackt. Auch der angrenzende Gehweg an der Schiffbrücke sei in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.