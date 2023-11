HFC schöpft nach 2:1 gegen Köln neuen Mut im Abstiegskampf

Mehr zum Thema

RTL

Yvonne von Löbbecke will für die FDP ins Europaparlament Sachsen-Anhalts FDP zieht mit Yvonne von Löbbecke in den Europawahlkampf. Die 52-jährige Restauratorin aus dem Harz sei am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Köthen als Kandidatin für den Spitzenplatz der ostdeutschen Landesverbände nominiert worden, teilte FDP-Landesgeschäftsführer Franz Teresiak mit. 85,6 Prozent der Deligierten stimmten demnach für sie. Zur Europawahl wollten die ostdeutschen FDP-Landesverbände erneut mit einem gemeinsamen Spitzenkandidaten ins Feld ziehen, hieß es. Im Januar soll es einen Europaparteitag in Berlin geben.

Dynamo nach 2:0 über SC Freiburg II wieder Tabellenführer Dynamo Dresden hat wieder die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Am Samstag erkämpften sich die Sachsen durch ein 2:0 (1:0) über den SC Freiburg II trotz einer Partie weniger wieder die Spitzenposition. Der frühere Freiburger Luca Herrmann hatte die Gastgeber bereits in der dritten Minute mit einem Distanzschuss aus 48 Metern in Führung gebracht. Vor 30.456 Zuschauern markierte Robin Meißner (86. Minute) mit seinem ersten Dynamo-Tor überhaupt den Endstand. Mit dem elften Heimsieg in Serie stellten die Dresdner einen Drittliga-Rekord von Eintracht Braunschweig aus der Saison 2010/2011 ein.