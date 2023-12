Heuer Fernandes nach Slapstick-Tor: „Maximal unglücklich“

Mehr zum Thema

Mordprozess um Schüsse in Shisha-Bar startet neu Der Prozess um den Mord an einem 27-Jährigen, der vor mehr als einem Jahr in einer Hamburger Shisha-Bar erschossen wurde, muss neu gestartet werden. Wie das Hanseatische Oberlandesgericht am Donnerstag mitteilte, kann eine Schöffin infolge einer längerfristigen Erkrankung nicht mehr an der Verhandlung mitwirken. Ein Austausch der Richterin in der laufenden Hauptverhandlung ist verfahrensrechtlich nicht möglich, deshalb muss die Hauptverhandlung in geänderter Besetzung von neuem beginnen.