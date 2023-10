Heuballen in Flammen: Starke Rauchentwicklung

Mehr zum Thema

Brand in Dachgeschosswohnung in Hildesheim: Zwei Verletzte Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Hildesheim sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht auf Montag in der Wohnung aus zunächst nicht bekannter Ursache aus, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Alle Bewohner des Mehrparteienhauses retteten sich den Angaben nach selbstständig aus der Wohnung. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr brauchte etwa anderthalb Stunden, um den Brand zu löschen. Die Straße in der Hildesheimer Innenstadt war zeitweise gesperrt.