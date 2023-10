Hessischer Filmpreis: Alexandra Maria Lara geehrt

Mit dem Hessischen Filmpreis werden herausragende Filmschaffende, langjähriges Engagement, aber auch Newcomer geehrt. Ministerpräsident Boris Rhein vergibt eine besondere Auszeichnung.

Schauspielerin Alexandra Maria Lara wird beim diesjährigen Hessischen Film- und Kinopreis mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Sie verkörpert die Vielfalt und die Qualität des deutschen Films und ist ein Vorbild für junge Talente, begründete Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Freitag seine Auswahl.

Der Newcomerpreis geht an Filmemacher Behrooz Karamizade. Die Verleihung findet am 20. Oktober in der Alten Oper in Frankfurt statt. Lara, die seit 2022 auch Präsidentin der Deutschen Filmakademie ist, spielte unter anderem in den Filmen Der Untergang, Rush - Alles für den Sieg und Der Fall Collini mit.

In der Kategorie Spielfilm sind zudem die Produktionen Leere Netze von Behrooz Karamizade, Vamos a la Playa von Bettina Blümner und Was man von hier aus sehen kann von Aron Lehmann nominiert. Im Bereich Dokumentarfilm gehen Das Kino sind wir von Livia Theuer, Fitness California von Nadine Zacharias und Einzeltäter Teil 3: Hanau von Julian Vogel ins Rennen. Beim Hessischen Filmpreis werden darüber hinaus noch Werke in den Kategorien Kurzfilm, Drehbuch und Hochschulabschlussfilm ausgezeichnet.

Der Hessische Kinopreis wird an gewerbliche Kinos, kommunale Kinos und Kinoinitiativen verliehen. Hauptpreisträger in diesem Jahr sind mit einem Preisgeld in Höhe von je 20.000 Euro das Mal seh’n-Kino in Frankfurt, der Filmladen Kassel und das Traumstern Kino in Lich.