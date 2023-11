Hessische AfD wählt Landesvorstand

Mehr zum Thema

Gedenken an Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren Anlässlich des 85. Jahrestags der Pogromnacht haben Politiker an die Opfer erinnert und vor einem Erstarken des Antisemitismus gewarnt. In der Frankfurter Paulskirche betonte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) die Bedeutung der Gedenkveranstaltung für das Leben im Hier und Jetzt. Wir alle zusammen tragen diese Verantwortung. Der Krieg im Nahen Osten ist und darf keine Rechtfertigung für Antisemitismus in Frankfurt und in unserem Land sein, betonte Josef vor geladenen Gästen. Es ist die Aufgabe eines jeden, jüdisches Leben zu schützen, egal woran wir glauben, egal woher wir kommen.

Motto nur Deckmantel? Demo am Pogromnacht-Gedenktag Erst verboten, dann zugelassen, dann wieder verboten: Kurz vor und sogar noch während einer Demonstration am Donnerstagabend in Frankfurt haben Gerichte unterschiedliche Entscheidungen dazu gefällt. Die Versammlung unter dem Titel Nie wieder Faschismus - Erinnerung an die Pogromnacht wachhalten, Antisemitismus bekämpfen wurde am Ende laut Polizei aufgelöst, es blieb friedlich. Den Angaben zufolge nahmen in der Spitze 25 Menschen an der Kundgebung teil.