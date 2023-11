Hessische AfD darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden

Mehr zum Thema

Vier Haftbefehle am Frankfurter Flughafen vollstreckt Gegen vier Personen sind binnen eines Tages aus unterschiedlichen Gründen am Frankfurter Flughafen Haftbefehle vollstreckt worden. Wie die zuständige Bundespolizei am Dienstag mitteilte, sind alle wegen ausstehender Geldstrafen gesucht worden.

Tauben in Limburg sollen getötet werden: Tierschützer empört Die Tage vieler Tauben in Limburg dürften gezählt sein. Nach einem Mehrheitsvotum der Stadtverordneten soll noch eine rechtliche Prüfung erfolgen - dann dürfte es den Tieren an den Kragen gehen.