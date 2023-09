Hessens SPD-Generalsekretär entschuldigt sich für Wahlvideo

Der Generalsekretär der hessischen SPD, Christoph Degen, hat sich für ein Wahlkampfvideo seiner Partei über die CDU und deren Spitzenkandidaten Boris Rhein entschuldigt. Als Generalsekretär der hessischen SPD trage ich die Verantwortung für dieses Video und entschuldige mich dafür bei der CDU, teilte Degen am Samstag mit. Das Video habe ich als Generalsekretär so freigegeben, nicht die Spitzenkandidatin. Nancy Faeser hat entschieden, dass das Video nicht weiter verwendet wird. Bundesinnenministerin Faeser, die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen ist, hatte zuvor gesagt, sie habe das Video löschen lassen.

Das Video hatte eine Zusammenarbeit von CDU und AfD als möglich dargestellt und empörte Reaktionen hervorgerufen. Die SPD habe das Video gelöscht und werde es nicht weiter verwenden, so Degen. Wir wollen eine harte Auseinandersetzung in der Sache und verlangen von der CDU, sich klar und deutlich von der AfD abzugrenzen, schrieb er. Aber dieses Video trägt nicht zur Auseinandersetzung in der Sache bei, und es entspricht auch nicht unserem politischen Stil.

Richtig bleibe weiter, über das unklare Verhältnis und die unzureichende Distanzierung der CDU zur AfD zu sprechen. Für uns ist eine klare Haltung gegenüber der AfD zentral, schrieb Degen. Die Landtagswahl in Hessen ist am 8. Oktober.