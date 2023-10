Hessen Mobil startet mit Gehölzpflegearbeiten

Mehr zum Thema

Frankfurt ist Deutschlands zweitgrößte Pendlerhochburg Immer mehr Menschen in Deutschland pendeln zur Arbeit und legen dabei größere Strecken zurück. Homeoffice könnte das in Zukunft weiter vorantreiben. In Hessen sticht dabei die größte Stadt heraus.

Reger Zulauf für „Citizen Science“-Projekte Wissenschaftliche Projekte unter Mithilfe interessierter Laien haben in Hessen regen Zulauf. In den vergangenen fünf Jahren seien die Aktivitäten im Bereich Citizen Science nochmals deutlich ausgebaut worden, sagte eine Sprecherin der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung der Deutschen Presse-Agentur. Ohnehin habe dieses Thema bei der Senckenberg Gesellschaft Tradition - schließlich sei sie selbst 1817 von wissenschaftlich interessierten Frankfurter Bürgern gegründet worden.