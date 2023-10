Hessen-FDP in neuen Hochrechnungen wieder bei 5,0 Prozent

Mehr zum Thema

Waldeck-Frankenberg I als erster Wahlkreis ausgezählt Als erster Wahlkreis hat Waldeck-Frankenberg I am Sonntagabend die Stimmen bei der hessischen Landtagswahl ausgezählt. Bei den Landesstimmen lag in dem nordhessischen Wahlkreis die CDU mit 37,5 Prozent vorn, es folgen die AfD mit 21,1, die SPD mit 16,4 und die Grünen mit 9,7 Prozent. Die FDP erreichte 5,5 Prozent, die Linke 1,8 Prozent. Wahlberechtigt waren rund 67.500 Menschen, die Beteiligung lag bei 67,4 Prozent.

150 Extremisten in den vergangenen Jahren entwaffnet Die Zahl der Waffenscheine in Hessen steigt, die registrierten Schusswaffen allerdings werden weniger. Indes konnte weiteren Extremisten der Waffenschein entzogen werden.