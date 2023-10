Hessen-FDP in Hochrechnungen unter fünf Prozent

Mehr zum Thema

Landesgartenschau in Fulda beendet: Über 585.000 Besucher Nach rund fünfeinhalb Monaten ist am Sonntag die 7. hessische Landesgartenschau in Fulda zu Ende gegangen. Insgesamt zählten die Veranstalter seit dem Beginn Ende April mehr als 585.000 Besucherinnen und Besucher. Damit sei das selbstgesteckte Ziel von mehr als einer halben Million Besuchern deutlich übertroffen worden, hieß es.

Merz gratuliert Söder und Rhein: „Sensationelles Ergebnis“ CDU-Chef Friedrich Merz hat den Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Boris Rhein (CDU) zu deren Wahlergebnissen in Bayern und Hessen gratuliert und seine Partei zugleich zur Geschlossenheit aufgerufen. In einem Beitrag auf der Plattform X (früher Twitter) schrieb Merz am Sonntagabend an Rhein gerichtet von einem sensationellen Ergebnis. Das zeige vor allem eines: Geschlossenheit und klare Positionen zahlen sich aus. Wenn wir diesen Weg alle gemeinsam weitergehen, ist das Ampel-Chaos spätestens zur Bundestagswahl 2025 beendet. CDU und CSU haben die Landtagswahlen in den beiden Ländern klar gewonnen.