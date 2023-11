Hesse: Jeder trägt Verantwortung für Demokratie

Mehr zum Thema

Vier große MV-Städte testen ihr Abwasser auf Keime Schwerin ist dem bundesweiten Projekt Abwasser-Monitoring für die epidemiologische Lageüberwachung beigetreten und damit testen nun vier große Städte in Mecklenburg-Vorpommern ihr Abwasser auf Krankheitskeime. Das teilte die Schweriner Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Im Zulauf der Kläranlage Schwerin-Süd würden regelmäßig Proben genommen und gut gekühlt binnen weniger Stunden ins Labor des Umweltbundesamtes nach Berlin geliefert.