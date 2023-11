Herzzerreißendes XXL-Plakat in Köln wirft Fragen auf: Wer ist „Elisabeth“ und was ist passiert?

Das Herz scheint gebrochen zu sein, die Verzweiflung groß. Das zumindest lassen die riesigen, roten Buchstaben auf dem Banner in Köln-Ehrenfeld vermuten. Wie der Express erfahren haben will, soll das Banner vermutlich in der Nacht vom 27. auf den 28. November an der Hauswand angebracht worden sein. Doch von wem? Das ist bislang unklar. Fest steht nur: Die Worte richten sich an eine „Elisabeth“.