Herthas Reese hofft auf schnellen Aufstieg in die Bundesliga

Angreifer Fabian Reese ist bei Hertha absoluter Leistungsträger. Bei seinen Zielen verspürt er Zeitdruck.

Stürmer Fabian Reese von Fußball-Zweitligist Hertha BSC peilt das Oberhaus an. Ich bin ein extrem ehrgeiziger Wettkampfmensch. Ich will schnellstmöglich in der Bundesliga spielen, habe keine Zeit zu verlieren, sagte der 25-Jährige der Bild (Mittwoch). Dabei hofft der gebürtige Kieler auf den Aufstieg mit seinem aktuellen Verein: Wir wollen am Ende der Saison in die Bundesliga aufsteigen. Das ist unausgesprochen, aber in jedem Kopf. Dafür sind aber noch viele Schritte zu gehen.

Reese, der bereits im Winter einen Vertrag beim damaligen Erstligisten unterschrieben hatte, aber erst im Sommer von Kiel nach Berlin wechseln durfte, bezeichnet die abgelaufene Rückrunde als für ihn größten Reifeprozess in meiner fußballerischen Laufbahn. Hertha hat dann gefühlt jedes Spiel verloren. Ich hatte aber gleichzeitig eine Verpflichtung als Führungsspieler bei Holstein Kiel. Ein riesiger Entwicklungsschritt, das zu trennen.

Trotz eines mäßigen Saisonstarts und dem zwölften Platz nach 13 Spieltagen hat Reese die Aufstiegsplätze im Visier. Ich glaube, dass wir jede Mannschaft in dieser Liga mit vollster Überzeugung schlagen können, wenn wir an unser Leistungsmaximum rankommen, sagte der Profi, der bisher fünf Tore und vier Vorlagen sammelte. Hertha ist zehn Zähler von Tabellenführer St. Pauli entfernt, sieben vom Zweiten, dem Hamburger SV. Ende März wird sich eine Truppe von fünf oder sechs Mannschaften da oben festsetzen, sagt Reese in der Hoffnung, zu dieser Truppe zu zählen.