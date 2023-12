Herthas Dardai über HSV-Vergleich: „Heule nicht rum“

Vor dem Pokal-Kracher hat Hertha deutlich weniger Regenerationszeit als der HSV. Trainer Dardai nimmt es gelassen und erwägt, eine Umstellung beizubehalten.

Hertha-Trainer Pal Dardai will sich nicht beklagen, dass der Hamburger SV vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale beider Teams mehr Regenerationszeit hat. Ich habe schon gesagt, ich werde nicht heulen, sagte der Ungar am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Duell am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) in Berlin. Der HSV hatte bereits am Freitagabend das Derby gegen St.Pauli (2:2) gespielt. Hertha war noch am Sonntag gegen Elversberg (5:1) im Einsatz.

Die Zeit ist ein Tick zu wenig dafür, dass man hundertprozentig regenerieren kann, sagte Dardai. Trotzdem haben wir ein wenig Glück. Wir spielen zu Hause, wir schlafen zu Hause.

Möglicherweise steht den Blau-Weißen gegen die Hamburger auch der angeschlagene Kapitän Toni Leistner zur Verfügung. Morgen wird er mit uns trainieren, auch eine kleine Spielform. Dann reden wir, sagte der Trainer. Womöglich sei es aber auch besser Leistner erst wieder zu bringen, wenn er komplett fit sei, so Dardai. Im Ligaspiel bei Kaiserslautern am Samstag sieht der Ungar ohnehin eine größere Notwendigkeit für Rotation.

Beim Sieg gegen Elversberg brachten nach einer extrem schwachen ersten Halbzeit auch mehrere Änderungen von Dardai eine bessere Leistung im zweiten Durchgang. Marton Dardai rückte in die Innenverteidigung, Deyovaisio Zeefuik ins Mittelfeldzentrum und Michal Karbownik auf die linke Außenseite. Kann sein, dass wir genauso anfangen, wie wir aufgehört haben, sagte der 47-Jährige über das Spiel gegen den HSV.