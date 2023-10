Herthas Aufsichtsratschef Brüggemann erklärt Rücktritt

Mehr zum Thema

Mehr als 100.000 Studierende an Berliner Unis - Zimmersuche Diese Woche startet in Berlin der Uni-Alltag. Neben fachlichen Fragen beschäftigt vor allem viele Erstsemester noch ein anderes Thema: Wo werden sie wohnen?

Immunologin aus Kamerun mit Virchow-Preis ausgezeichnet Das zweite Jahr in Folge vergibt die Virchow Stiftung einen Preis für besondere Leistungen in der Gesundheitsforschung. Die Jury ehrt die diesjährige Preisträgerin für ihren Kampf gegen Malaria - und noch aus einem anderen Grund.