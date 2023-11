Hertha will drei Punkte gegen KSC

Mehr zum Thema

RTL

Minister: Zuzug unbegleiteter Flüchtlingskinder hält an Die Brandenburger Kommunen stehen nach Ansicht von Jugendminister Steffen Freiberg (SPD) wegen eines anhaltenden Zuzugs geflüchteter Kinder und Jugendlicher weiter unter Belastung. Der Druck hält also an auf die Kreise und kreisfreien Städte, sagte Freiberg am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags in Potsdam. Derzeit betreuten alle Jugendämter des Landes 830 unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer.

RTL

Bedrohte Pflanzenarten auf Pfaueninsel wiederangesiedelt Drei bedrohte Berliner Pflanzenarten sollen auf der Pfaueninsel vor dem Verschwinden gerettet werden. In dem 67 Hektar großen Landschaftspark nahe der Grenze zu Brandenburg wurden am Donnerstagvormittag zwei Ginster-Arten sowie Duftskabiosen gesetzt - geplant waren insgesamt 150 Pflanzen. Es ist ein Auftakt mit blühenden, emblematischen Arten, die einmal typisch für Berlin waren, inzwischen aber nur noch vereinzelt hier zu finden sind, sagte der Direktor des Botanischen Gartens Berlin, Thomas Borsch, der Deutschen Presse-Agentur. An dem Pilotprojekt sind außerdem die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und die Stiftung Naturschutz Berlin beteiligt. Nach Angaben des Botanischen Gartens sind in Berlin mehr als 700 Wildpflanzenarten bedroht.