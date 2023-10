Hertha-Trainer Dardai schämt sich für viele Gegentore

Hertha-Trainer Pal Dardai ist mit den vielen Gegentoren des Fußball-Zweitligisten äußerst unzufrieden. Ich schäme mich. Das ist zu viel, sagte der Ungar mit Blick auf die 19 Treffer, die die Hauptstädter in dieser Saison bislang kassierten. Nur zwei Teams sind in dieser Statistik noch schlechter als die Berliner. Gegen den SC Paderborn soll an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) hinten die Null stehen.

Als Gründe für das schlechte Abwehrverhalten nannte Dardai Abstimmungsprobleme und individuelle Fehler. Das kommt durch Stoppfehler, Unkonzentriertheiten. Das müssen wir verhindern, forderte der 47-Jährige.

Mit einem deutlichen Sieg am Samstag könnte die Alte Dame Paderborn in der Tabelle überholen. Dardai erwartet ein intensives Spiel. Der Platz wird wahrscheinlich nach 20 Minuten kaputt sein. Wir brauchen Spieler die zweikampfstark sind, erklärte der Trainer und kündigte an: Wir wollen ins Risiko gehen und nicht passiv sein. Das mag ich nicht.

Nach der Sperre von Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf müssen die Berliner allerdings umbauen. Marton rutscht dafür nach hinten, verriet Dardai. Wer für seinen Sohn im Mittelfeld starte, werde noch entschieden.