Hertha-Trainer Dardai: Mainzer Tabellenplatz täuscht

LKA warnt vor übermäßigen Streichen an Halloween Zu Halloween warnt das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz vor übermäßigen Streichen und Vandalismus. Das Verunstalten von Gebäuden oder Autos seien keine harmlosen Scherze, sondern Sachbeschädigungen, teilte die Polizeibehörde am Montag mit.