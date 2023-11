Hertha hat jetzt 50.000 Mitglieder

Mehr zum Thema

Grünheide mit höchstem Zuwachs an Berufspendlern Die Gemeinde Grünheide - Standort des Tesla-Autowerks - hat 2022 mehr als doppelt so viele Berufspendler angezogen als ein Jahr zuvor. Der Ort verzeichnete unter den Brandenburger Gemeinden den größten Zuwachs an Einpendelnden, also Menschen, die nicht in Grünheide wohnen, aber zum Arbeiten dorthin fahren. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Mittwoch mit.