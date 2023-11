Herta Müller und Ulrich Matthes lesen gegen Antisemitismus

Mehr zum Thema

Hunderte Teilnehmer auf Pro-Palästina-Demo Hunderte Menschen sind am Freitagabend zu einer erneuten pro-palästinensischen Kundgebung am Checkpoint Charly in Berlin-Mitte gekommen. Die Polizei sprach von rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Demonstration verlief demnach zunächst weitgehend friedlich. Zu den Teilnehmenden gehörten zahlreiche Frauen und Kinder. Neben Palästina-Flaggen hatten viele Transparente dabei. Aufgerufen zur Kundgebung hatte eine Gruppe namens Vereinigtes Palästinensisches Komittee.

Festnahme bei Razzia wegen Bandendiebstahls in Berlin Bei einer Razzia wegen schweren Bandendiebstahls in mehreren Bezirken in Berlin ist am Freitagmorgen ein Mann festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden sieben Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Durchsucht wurden demnach Wohnungen, Gewerberäume und Fahrzeuge in Charlottenburg, Lichtenberg und Neukölln. Zuvor hatte die Polizei von sechs Durchsuchungen gesprochen. Insgesamt 170 Kräfte der Polizei und des SEK seien im Einsatz gewesen.