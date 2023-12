Ein exklusiver Vorgeschmack gefällig?

Im März 2024 feiert „Hercules“ Musical-Premiere in Hamburg, aber bei RTL gibt’s schon jetzt den ersten Einblick. In der großen Disney-Jubiläumsshow zeigen die Musical-Darsteller nämlich schon vor der Weltpremiere in Hamburg, worauf Fans und Besucher sich freuen dürfen. Das müsst Ihr einfach gesehen haben. Sechs Minuten einfach genießen – oben im Video!