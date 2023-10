Herrenloses Gepäckstück gefunden: Möbelhaus wird evakuiert

Mehr zum Thema

Pistorius betont Deutschlands Rolle als „Führungspartner“ Seit neun Monaten ist Boris Pistorius Verteidigungsminister. Angesichts der sich überschlagenden Krisen in der Welt kommt es ihm vor wie neun Jahre, sagt er. Die Bundeswehr sieht er auf gutem Weg, die Herausforderungen in der sich wandelnden Welt zu meistern.