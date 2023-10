Herbstwetter zum Wochenstart - nachts Minusgrade möglich

Mehr zum Thema

Scholz: Konsens mit Ländern und Opposition bei Migration Nach dem Migrationsgipfel im Kanzleramt hat Bundeskanzler Olaf Scholz sich zuversichtlich gezeigt, dass seine Ampel-Regierung bei dem Thema gemeinsame Lösungen mit den Ländern und der Opposition finden wird. Wir haben ein gutes Gespräch gestern im Kanzleramt gehabt, sagte Scholz am Samstag auf einer SPD-Versammlung in seinem Wahlkreis in Teltow bei Potsdam. Das soll ein Thema sein, wo wir miteinander die Probleme lösen und nicht alle mit dem Finger aufeinander zeigen. Ich glaube, das hat unser Land verdient und das wollen auch die Bürgerinnen und Bürger.