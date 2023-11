Herbsttagung der Landessynode startet

Die 108 Mitglieder der Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern treffen sich in Amberg. Dort startet am Sonntag (17.00 Uhr) mit einem Eröffnungsgottesdienst die Herbsttagung der Landessynode. Zum ersten Mal ist Christian Kopp als neuer Landesbischof dabei. Im Mittelpunkt stehen die Finanzen und die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr.

Der Haushaltsentwurf sieht nach Angaben des Landeskirchenamtes Einnahmen in Höhe von 953 Millionen Euro vor, denen Ausgaben von 952 Millionen Euro gegenüberstehen. Das bedeutet einen Jahresüberschuss von einer Million Euro.

Die Synode endet am Mittwoch.