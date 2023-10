Herbstliches Regenwetter in Thüringen

Mehr zum Thema

Tote Frau in Flusslauf in Erfurt gefunden Eine tote Frau ist in Erfurt aus der Gera geborgen worden. Die genauen Todesumstände seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Eine Obduktion sei geplant. Die Frau sei am Mittwochvormittag im Nordpark entdeckt worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatte die Thüringer Allgemeine über die Tote berichtet.