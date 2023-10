Herbstliche Temperaturen und Regen zum Wochenstart im Norden

Zum Start in die Woche erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein Herbstwetter mit Wolken und Regen. Am Montag wechseln sich Sonne, dichtere Wolken und vereinzelt schwache Schauer ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen steigen dabei auf 14 Grad.

Der Dienstag bleibt nach Angaben des DWD bewölkt und zeitweise regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kommt es teilweise zu kräftigen Schauern, vor allem an den Küsten weht dazu frischer bis böiger Wind.

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter bei herbstlichen Temperaturen um die 13 Grad wechselhaft und stark bewölkt. Im Nordwesten kommt es immer wieder zu Schauern.