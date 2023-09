Herbstbelebung auf Arbeitsmarkt - weniger Erwerbslose

Mehr zum Thema

Thüringer FDP-Gruppe sieht Genderverbot kritisch Eine Steuersenkung in Thüringen hatte für Aufregung gesorgt, weil die AfD dem CDU-Entwurf zu einer Mehrheit verhalf. Nun gibt es Befürchtungen, es könnte bei einem Entwurf zum Verbot von geschlechtergerechter Sprache wieder so laufen.

Landesamt: Historisches Geburtentief droht in Thüringen Thüringens Einwohnerzahl schrumpft. Und in diesem Jahr könnten nach Prognosen so wenige Kinder geboren werden wie zuletzt in der ersten Hälfte der 1990er Jahre.