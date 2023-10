Herbst zieht in NRW ein: Temperaturen fallen

Mehr zum Thema

Unfall beim Spurwechsel: Autofahrer verletzt Bei einer Autokollision ist in Hamm ein 40 Jahre alter Mann verletzt worden. Der Unfall ereignete auf einer Straße mit jeweils zwei Richtungsspuren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann fuhr mit seinem Wagen auf der linken Spur, als der 19 Jahre alte Fahrer eines hinter ihm fahrenden Autos nach rechts wechseln wollte. Dort kam jedoch von hinten ein Wagen, dessen 31 Jahre alter Fahrer rechts überholen wollte. Die Autos des 19-Jährigen und des 31-Jährigen stießen zusammen, danach geriet das Auto des 31-Jährigen ins Schleudern und stieß mit dem Wagen des 40-Jährigen zusammen, der ebenfalls ins Schleudern geriet.

Mann überfällt Tankstelle und verschwindet ohne Beute Ein Unbekannter hat in Schwerte (Kreis Unna) eine Tankstelle überfallen, ist aber ohne Beute wieder abgezogen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vom Dienstag von einer Mitarbeiterin im Verkaufsraum der Tankstelle verlangt, die Kasse zu öffnen. Als die Frau sich am Montagabend weigerte und stattdessen den Notruf wählen wollte, schubste der Mann sie zur Seite und lief davon, ohne etwas zu erbeuten. Die Angestellte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Nach dem Täter wurde zunächst ohne Erfolg gefahndet.