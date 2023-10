Herbst-Steuerschätzung: Etwas mehr Geld als gedacht

Mehr zum Thema

Oberleitung gerissen - 170 Menschen evakuiert Eine Oberleitung auf der Bahnstrecke zwischen Neckarsulm und Heilbronn ist gerissen. Etwa 170 Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem Zug geholt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach sei die Oberleitung am Sonntagabend zwischen Neckarsulm und Heilbronn aus zunächst unbekannter Ursache abgerissen.