Hengsbachs Zeit als Militärbischof wird überprüft

Neuer Höchstwert bei Unterrichtsausfall in Sachsen Im vergangenen Schuljahr ist in Sachsen wegen Lehrermangels jede zehnte Unterrichtsstunde ausgefallen oder nicht regulär gehalten worden - insgesamt rund 1,6 Millionen. Wir haben genügend Stellen, aber es fehlt an grundständig ausgebildeten Bewerbern auf dem Markt, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Dresden am Dienstag. Demnach konnten 1220 Vollzeitstellen nicht besetzt werden, sonst wäre der Unterricht vollständig abgedeckt worden.

Zwei Lastwagen stoßen auf A72 zusammen - hoher Sachschaden Zwei Lastwagen sind am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 72 bei Hirschfeld (Landkreis Zwickau) zusammengestoßen. Dabei ist ein hoher Sachschaden von 467.000 Euro entstanden, wie die Polizei Zwickau am Mittwoch mitteilte. Einer der beiden Lastwagen stand demnach auf dem Pannenstreifen der Autobahn, als der 63 Jahre alte Fahrer des zweiten Lastwagens seitlich gegen das Fahrzeug stieß. Durch die Bergung der beiden Fahrzeuge kam es laut Polizei etwa drei Stunden lang zu Verkehrsbehinderungen. Ob bei dem Unfall Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.