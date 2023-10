Helge Schneider erhält Kunstpreis des Landes NRW

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall an Haltestelle durch medzinischen Notfall Im Fall eines tödlichen Unfalls an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach geht die Polizei weiterhin von einem medizinischen Notfall des verursachenden Autofahrers aus. Der 57 Jahre alte Mann war mit seinem Kleinbus am Samstag in eine an der Haltestelle wartende Menschengruppe gefahren. Dabei wurde eine wartende Frau erfasst und tödlich verletzt. Drei Teenager erlitten leichte Verletzungen. Der Unfall geschah nahe dem Bahnhof Rheydt.