Es waren dramatische Szenen: Bei einer Akrobatik-Nummer stieß Helene Fischer bei einem Positionswechsel mit dem Kopf so unglücklich gegen den Trapez-Balken, dass sie eine Platzwunde erlitt. Mit blutverschmiertem Gesicht und einer klaffenden Wunde an der Nasenwurzel musste die Sängerin die Show in Hannover im Juni abbrechen und im Krankenhaus genäht werden.

Davon ist ein kleine Narbe auf dem Nasenrücken zwischen den Augenbrauen zurückgeblieben. Diese versteckt Helene aber nicht. Auf einem Instagram-Foto mit Warmupper Rene Travnicek strahlt die 39-Jährige trotz Großaufnahme entspannt in die Kamera.