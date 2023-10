Vom Veranstalter gibt es nach 70 fast komplett ausverkauften Konzerten für Helene Fischer einen XXL-Rosenstrauß zum Dank. Und natürlich bedankt sich auch die Sängerin: bei ihren Fans mit zahlreichen Luftküssen. Bei ihrer Crew – darunter auch ihr Thomas Seitel (38) – mit einem labbrigen, hautfarbenen Gegendstand, den sie unter ihrem Rock hervor holt. Dabei schreit sie Richtung Team: „And guys, THIS is for you!“ (zu deutsch: Und Leute, DAS hier ist für euch!). Anschließend wedelt sie mit dem Teil hin und her.

Huch, was will die 39-Jährige denn damit sagen? Den skurrilen Moment haben Fans festgehalten und bei TikTok hochgeladen. Auf den Aufnahmen ist auch zu sehen, dass die Musikerin das gute Stück wenig später wieder gekonnt versteckt – im Blumenstrauß. Ja, dann haben die Rosen auch was davon… (rsc)