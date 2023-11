"Helene Fischer Show" feiert großes Revival mit diesen Gästen

Nach drei Jahren Pause kehrt die "Helene Fischer Show" dieses Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag zurück auf die TV-Bildschirme. Aufgezeichnet wird die Weihnachtsshow bereits Anfang Dezember in der Messehalle in Düsseldorf. Seit Samstag steht nun auch offiziell fest, wer neben Helene Fischer (39) mit Show-Einlagen zu Gast sein wird.

Auf der Couch von Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Sendung gab Helene Fischer einen Einblick in die namhafte Gästeliste. Das Publikum ihres TV-Weihnachtsfests darf sich unter anderem auf die schottische Band Simple Mind, den britischen Musiker und ehemaliges Eurythmics-Mitglied Dave Stewart (71) sowie die US-amerikanische Band Gossip rund um Sängerin Beth Ditto (42) freuen.

Außerdem treten die Soul- und R&B-Sängerin Emeli Sandé (36), Nena (63), Peter Maffay (74) und die zweifache Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Loreen (40) auf. Zudem wird Rapperin Shirin David (28) Teil der Show sein, mit der Helene Fischer zuletzt zum zehnjährigen Jubiläums des Songs eine Rap-Version ihres Hits "Atemlos durch die Nacht" veröffentlicht hat. Das ungewöhnliche Duett präsentierten die beiden erstmals live in der "Wetten, dass..?"-Show am vergangenen Samstag.

Ausgestrahlt wird die "Helene Fischer Show" am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF. Aufgezeichnet wird die Show bereits am 1. und 2. Dezember in der Messehalle in Düsseldorf.

spot on news