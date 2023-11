Helene Fischer kämpft mit Social Media: „fühle mich alt“

Mehr zum Thema

Deutsche Fans haben „besonderen Platz in unseren Herzen“ Die britische Boyband Take That hat sich bei Wetten, dass..? begeistert von den deutschen Fans gezeigt. Deutschland war glaube ich eins der ersten Länder, die wir außerhalb von England besucht haben, sagte Mark Owen am Samstagabend in Offenburg. Das sei ganz besonders. Deutschland hat einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen.

Heidenheim will Konkurrenten Bochum auf Distanz halten Die heimstarken Heidenheimer hoffen gegen den VfL am Sonntag auf einen gelungenen Start in den Jahresendspurt - und können in Bestbesetzung antreten.