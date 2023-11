Helene Fischer im Disney-Weihnachtsfilm "Wish" zu hören

Fans von Helene Fischer (39) sollten sich schonmal eine Kinokarte sichern: Der Schlagerstar wird im kommenden Disney-Weihnachtsfilm "Wish" zu hören sein. Wie das US-amerikanische Medienunternehmen bekannt gab, singt die gelernte Musical-Darstellerin darin den Abspannsong "Weil der Wunsch es wert ist". Der Animationsstreifen kommt am 30. November in die deutschen Kinos.