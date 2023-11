Das gutartige Meningeom soll laut ntv.de 2020 bei einem Routine-MRT entdeckt worden sein. Helena Fürst nahm damals am TV-Format „Promiboxen“ teil. Beschwerden hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch keine. Doch kurz nach der Diagnose soll sie an „blitzartigen Schmerzen" in der rechten Körperhälfte und Rauschen in beiden Ohren gelitten haben.

Ärzte sollen Fürst zu einer operativen Tumorverkleinerung mit anschließender Einzelbestrahlung des Resttumors geraten haben. Doch sie entschied sich nach eigenen Angaben dagegen. Zu groß sei das Risiko einer Operation in diesem speziellen Bereich des Gehirns: „Kein Arzt konnte mir versichern, dass er auch nur einen Teil des Tumors unbeschadet aus meinem Kopf bekommt. (...) Ein kleiner Schnitt daneben und ich wäre querschnittsgelähmt oder sogar tot“, so die Ex-Dschungelcamperin.

Inzwischen gehe es ihr dank einer individuellen Therapie aber wieder viel besser. Sie habe hoffentlich „Glück gehabt“, so Helena Fürst.

