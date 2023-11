Für rund 3.000 Euro bestellt der 55-Jährige Heizöl bei einem Portal namens Ölstelle24. 1.500 Euro zahlt Ercan an, der Rest sei bei Lieferung fällig. Doch die bleibt aus, die 1.500 Euro sind weg. Wohin ist das Geld gegangen? Und bekommt der geprellte Verbraucher sein Geld mit unserer Hilfe zurück?

Lese-Tipp: Wie ihr euch vor falschen Black Friday Deals und Fake Shops schützt

Wir machen uns auf Spurensuche. Was wir dabei herausfinden und was ihr unbedingt beachten solltet, damit ihr nicht auch auf Fake-Angebote im Netz reinfallt, erfahrt ihr im Video. Dort erklärt Carolin Semmler von der Verbraucherzentrale NRW auch, was ihr tun solltet, wenn ihr doch einmal auf Betrüger hereingefallen seid.