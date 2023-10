Wie gesagt, Lüften ist wichtig. Doch was macht macht in der Zeit, in der die Fenster geöffnet sind, mit der Heizung? Lässt man sie aufgedreht oder lieber nicht?

„Wir empfehlen, die Heizung während der Lüftungsphase komplett auszuschalten“, sagt Arian Freytag von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Der Grund: Die Heizung würde bei aufgedrehtem Ventil versuchen, die Raumtemperatur konstant zu halten – trotz hereinströmender Kaltluft.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Man wirft das Geld zum Fenster hinaus. Außerdem sei der Wärmeverlust, der durch das Lüften herbeigeführt wird, sehr gering. Man muss also nicht befürchten, dass Innenräume in der kurzen Zeit zu Kühlhäusern werden – eine angenehme Raumtemperatur kann nach dem Lüften schnell wieder erreicht werden.

