Der Philips HD9285/90 Connected Airfryer der XXL Series 5000 ist laut Hersteller ein Multitalent. Korrekt ist: Er bietet ganze 16 verschiedene Kochfunktionen. Dazu zählen Modi wie Braten, Backen, Rösten, Gären, Auftauen und Grillen. Zudem ist das Gerät pflegeleicht: Bestandteile wie Behälter und Korb sind spülmaschinenfest und somit leicht zu reinigen. Weiterer Bonus: Das Produkt ist sogar über eine App steuerbar, die gleichzeitig über Rezeptideen verfügt.

Größe: 7,2-Liter-Behälter

7,2-Liter-Behälter Besonderheiten: RapidAir-Technologie, App zur Steuerung und für Rezepte, Multifunktionalität

RapidAir-Technologie, App zur Steuerung und für Rezepte, Multifunktionalität Leistung: 2.000 Watt

Unsere Deal-Einschätzung: Amazon streicht gleich 47 Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung von circa 280 Euro. Dementsprechend geht der Philips Airfryer für knappe 130 Euro weniger über die Ladentheke. Mit dem großzügigen Preisnachlass befindet sich Amazon somit auf dem ersten Platz im Netz.

Denn: Das Marken-Gerät gab es dieses Jahr noch nie so günstig. Andere Anbieter, wie etwa Philips selbst, bieten das Produkt für mindestens 20 Euro mehr an. Schnäppchenjäger können sich hier also über den absoluten Bestpreis freuen.